БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы не храним данные
на серверах. На сайте представлена уникальная система безопасности.
КОМАНДА
Модераторы сайта - профессионалы своего дела, с большим опытом.
Быстрый разбор диспутов(проблемных заказов).
СТАБИЛЬНОСТЬ
Marketplace не падает от DDOS-атак.
Всегда стабильный доступ
к ресурсу. Покупайте без перебоев и ошибок.
ИНСТРУКЦИЯ
VPN
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА:
• Скачать RISEUP VPN.
Установить. Запустить программу и подождать, пока настроится соединение.
Для мобильных устройств:
• Скачать VPN - IPHONE | ANDROID
После окончания установки, запустить приложение и установить соединение.
TOR
Для компьютера:
• Скачать TOR BROWSER.
После открытия, программа самостоятельно настроит соединение(мосты).
Для мобильных устройств:
• Скачать TOR - IPHONE | ANDROID
При необходимости настраиваем мосты, с помощью внутренних функций.