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БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы не храним данные
на серверах. На сайте представлена уникальная система безопасности.

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КОМАНДА

Модераторы сайта - профессионалы своего дела, с большим опытом.
Быстрый разбор диспутов(проблемных заказов).

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СТАБИЛЬНОСТЬ

Marketplace не падает от DDOS-атак.
Всегда стабильный доступ
к ресурсу. Покупайте без перебоев и ошибок.

ИНСТРУКЦИЯ

VPN

ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА:

• Скачать RISEUP VPN.
Установить. Запустить программу и подождать, пока настроится соединение.

Для мобильных устройств:

• Скачать VPN - IPHONE | ANDROID
После окончания установки, запустить приложение и установить соединение.

TOR

Для компьютера:

• Скачать TOR BROWSER.
После открытия, программа самостоятельно настроит соединение(мосты).

Для мобильных устройств:

• Скачать TOR - IPHONE | ANDROID
При необходимости настраиваем мосты, с помощью внутренних функций.